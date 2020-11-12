Sokakta Sigara İçmenin Cezası Ne Kadar? Kamuya Açık Alanda Sigara İçmek Yasaklandı! Covid-19 salgınında vaka sayısının artması ile beraber alınan önlemler de çoğalmaya başladı. Dünyadaki birçok hükümet sürece özgü yeni önlemler almaya başladı. Türkiye’de de artan vaka sayılarına ve hastalığın bulaş riskini düşürmeye yönelik yeni tedbir kararları alınmaya başlandı.

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri sigara içme yasağı oldu. Hastalığın yayılımını azaltmaya yönelik açık alanda sigara içme yasağı uygulamaya konulmaya başlandı. Sigara içme yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından 81 ildeki valiliklere yazılı genelge gönderildi.

Genelge kapsamında salgının seyri ile ilgili bilgi verirken valiliklere alınacak önlemler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili genelgeye göre özellikle kalabalık illerde valiliklerin gerekli gördükleri noktalarda sigara içilmesi yasaklanacak.



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