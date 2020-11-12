Sokakta Sigara İçmenin Cezası Ne Kadar? Kamuya Açık Alanda Sigara İçmek Yasaklandı!
Küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler artıyor. İkinci dalgası ile birçok kişinin daha ölümüne yol açan Koronavirüs’te vaka sayısı da artmaya devam ediyor.
Sokakta Sigara İçmenin Cezası Ne Kadar? Kamuya Açık Alanda Sigara İçmek Yasaklandı! Covid-19 salgınında vaka sayısının artması ile beraber alınan önlemler de çoğalmaya başladı. Dünyadaki birçok hükümet sürece özgü yeni önlemler almaya başladı. Türkiye’de de artan vaka sayılarına ve hastalığın bulaş riskini düşürmeye yönelik yeni tedbir kararları alınmaya başlandı.
Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri sigara içme yasağı oldu. Hastalığın yayılımını azaltmaya yönelik açık alanda sigara içme yasağı uygulamaya konulmaya başlandı. Sigara içme yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından 81 ildeki valiliklere yazılı genelge gönderildi.
Genelge kapsamında salgının seyri ile ilgili bilgi verirken valiliklere alınacak önlemler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili genelgeye göre özellikle kalabalık illerde valiliklerin gerekli gördükleri noktalarda sigara içilmesi yasaklanacak.
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12 Kas 2020 - 13:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.