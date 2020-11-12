Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta Okunuyor? Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta? Türkiye’de Koronavirüs’ün de etkisi ile camilerdeki ibadet seçenekleri azaltılmış ve belli şartlar getirilmiştir. Kısıtlı şekilde de olsa cuma namazı için camiye gitmek isteyen vatandaşlar ise hangi camilerde cuma namazı kılındığını ve saat kaçta ezan okunduğunu merak ediyor.

Bilindiği gibi cuma namazının kılınması İslam dininin farzlarından biridir. Müslümanlar için çok önemli olan ve her zaman yerine getirilmeye çalışılan bu ibadet için kullanılabilecek camiiler ve saatleri ise Diyanet Bakanlığı tarafından değişmektedir.

Yıl içinde dönemlere göre dakika dakika değişen cuma namazı saatleri ise merak ediliyor. Bilindiği üzere cuma namazı saatleri illerin konumlarına göre değişiyor. Her ilde farklı saatte başlayan cuma namazının Ankara’da saat kaçta kılındığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılı cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gün gün açıklanmıştır.



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