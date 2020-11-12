Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Kas 2020 - 13:58 G: 12 Kas 2020 - 14:16

Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta Okunuyor? Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta?

İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan cuma namazı hakkında birçok soru merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta Okunuyor? Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta? Türkiye’de Koronavirüs’ün de etkisi ile camilerdeki ibadet seçenekleri azaltılmış ve belli şartlar getirilmiştir. Kısıtlı şekilde de olsa cuma namazı için camiye gitmek isteyen vatandaşlar ise hangi camilerde cuma namazı kılındığını ve saat kaçta ezan okunduğunu merak ediyor.

Bilindiği gibi cuma namazının kılınması İslam dininin farzlarından biridir. Müslümanlar için çok önemli olan ve her zaman yerine getirilmeye çalışılan bu ibadet için kullanılabilecek camiiler ve saatleri ise Diyanet Bakanlığı tarafından değişmektedir.

Yıl içinde dönemlere göre dakika dakika değişen cuma namazı saatleri ise merak ediliyor. Bilindiği üzere cuma namazı saatleri illerin konumlarına göre değişiyor. Her ilde farklı saatte başlayan cuma namazının Ankara’da saat kaçta kılındığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılı cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gün gün açıklanmıştır.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

12 Kas 2020 - 13:58 Ankara- Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri... mask
Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri...
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer? mask
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı? mask
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı?
Ankara'da Sigara İçmek Yasaklandı Mı? Sigara Yasağı Olan İller Hangileri? mask
Ankara'da Sigara İçmek Yasaklandı Mı? Sigara Yasağı Olan İller Hangileri?
Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf? mask
Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf?
Ankara'da O telefon konuşması otobüsü bir anda karıştırdı! Koronavirüs Şoku, Paniğe Soktu.... mask
Ankara'da O telefon konuşması otobüsü bir anda karıştırdı! Koronavirüs Şoku, Paniğe Soktu....
Ankara'da Berber ve Kuaföre Gidecekler Dikkat! Bu Saatler Arasında Asla Tıraş Olamayacaksınız! mask
Ankara'da Berber ve Kuaföre Gidecekler Dikkat! Bu Saatler Arasında Asla Tıraş Olamayacaksınız!
Ankara’da Sadakatsiz Dizisi Fitili Ateşledi! Diziye Kızan Şahıs Ortalığı Birbirine Katıp, Öyle Şeyler Yaptı ki... mask
Ankara’da Sadakatsiz Dizisi Fitili Ateşledi! Diziye Kızan Şahıs Ortalığı Birbirine Katıp, Öyle Şeyler Yaptı ki...
Ankara Deprem Toplanma Alanları Nerede? AFAD Toplanma Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır? mask
Ankara Deprem Toplanma Alanları Nerede? AFAD Toplanma Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'nın 2020 Nüfusu mask
Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'nın 2020 Nüfusu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor... mask
Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor...
MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Türkiye'nin en etkin 50 CFO’su arasında mask
MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Türkiye'nin en etkin 50 CFO’su arasında
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu... mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu...
Ankara'da Koronavirüste Korkutan Haber! Bunu Yaparsanız, Tedavi İmkansız Oluyor... Çok Sinsi Bir Şekilde İlerliyor! Aman Dikkat... mask
Ankara'da Koronavirüste Korkutan Haber! Bunu Yaparsanız, Tedavi İmkansız Oluyor... Çok Sinsi Bir Şekilde İlerliyor! Aman Dikkat...
Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi! mask
Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi!
Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? Beyaz Show Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanacak? mask
Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? Beyaz Show Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL