Acun Ilıcalı, Güldür Güldür'e Taktı! Bir Bir Topluyor! Her Cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen Güldür Güldür Show'da ayrılıklar ve kadroya yeni dahil olanlar büyük gündem konusu oluyor.



Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı programın kadrosunda Alper Kul, Aylin Kontente, Ecem Erkek, Mahir İpek, Onur Atilla, Onur Buldu, Doğa Rutkay gibi isimler yer almakta.

Bu sezon ise Güldür Güldür Show'a çok sürpriz isimler dahil oldu. Bunlar arasında en çok dikkat çekeni ise yıllar önce 'Kavak Yelleri' adlı diziyle hayatımıza giren Dağhan Külegeç oldu. Sevilen oyuncu geçtiğimiz yıllarda Survivor adlı yarışma programıyla da evlerimize konuk olmuştu.



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