Acun Ilıcalı, Güldür Güldür'e Taktı! Bir Bir Topluyor!
Show Tv'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür kadrosuna kattığı yeni isimlerle yoluna devam ediyor. Ancak kadrodan ayrılan bir isim var ki herkesi çok şaşırttı.
Acun Ilıcalı, Güldür Güldür'e Taktı! Bir Bir Topluyor! Her Cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen Güldür Güldür Show'da ayrılıklar ve kadroya yeni dahil olanlar büyük gündem konusu oluyor.
Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı programın kadrosunda Alper Kul, Aylin Kontente, Ecem Erkek, Mahir İpek, Onur Atilla, Onur Buldu, Doğa Rutkay gibi isimler yer almakta.
Bu sezon ise Güldür Güldür Show'a çok sürpriz isimler dahil oldu. Bunlar arasında en çok dikkat çekeni ise yıllar önce 'Kavak Yelleri' adlı diziyle hayatımıza giren Dağhan Külegeç oldu. Sevilen oyuncu geçtiğimiz yıllarda Survivor adlı yarışma programıyla da evlerimize konuk olmuştu.
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12 Kas 2020 - 14:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.