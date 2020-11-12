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- 12 Kas 2020 - 14:19 G: 12 Kas 2020 - 14:41

Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı?

Türkiye’de Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Koronavirüs’a karşı açılan savaşta Türkiye’de alınan en son önlem ise açık alanlara sigara içme yasağı getirilmesi oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı? Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi ile 81 ile Koronavirüs tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede valiliklerin gerekli gördüğü yerlerde sigara içme yasağı uygulayabileceği belirtildi. Konu ile ilgili birçok İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan karar çıktı. Çeşitli valilikler açık havada sigara içme yasağını uygulamaya koyduklarını açıkladılar. Vatandaşlar ise kendi illerinde sigara içme yasağı olup olmadığını merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinden sonra birçok ilde başlayan sigara içme yasağı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Sigara içen vatandaşların maskelerini çıkarmaları ve hastalığın bulaş riskini arttırmalarına yönelik alınan bu önlem şimdilik 9 ilde uygulamaya girdi. Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise Ankara’da açık havada sigara içme yasağının olup olmadığını merak ediyor.

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12 Kas 2020 - 14:19 Ankara- Gündem

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