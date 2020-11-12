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- 12 Kas 2020 - 14:33 G: 12 Kas 2020 - 14:51

Kanal D Öyle Bir Diziyle Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak!

Kanal D bomba gibi bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yayın hayatına başlamasına sayılı günler kala heyecan seviyesi doruklarda.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kanal D Öyle Bir Diziyle Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak! Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı ve senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı İyi Aile Babası dizisinin yapımcılığını Süreç Film üstlenmiş durumda.

Gelin-kayınvalide çatışmasını ana tema olarak işleyen dizi, ailecek eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak gibi gözüküyor. Dizinin çekimleri son hızla devam ederken İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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12 Kas 2020 - 14:33 - Dizi Haberleri

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