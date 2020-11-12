Kanal D Öyle Bir Diziyle Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak! Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı ve senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı İyi Aile Babası dizisinin yapımcılığını Süreç Film üstlenmiş durumda.

Gelin-kayınvalide çatışmasını ana tema olarak işleyen dizi, ailecek eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak gibi gözüküyor. Dizinin çekimleri son hızla devam ederken İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



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