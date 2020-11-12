Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?
İslam dünyasının en değer verdiği ibadetlerden biri olan cuma namazı ile ilgili merak edilen birçok ayrıntı bulunmaktadır.
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer? Cuma günleri öğle vaktinde kılınan bu namaz ile ilgili ne kadar sürdüğü, saat kaçta başladığı ve şartları gibi birçok ayrıntı vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Müslüman erkeklerine farz olan cuma namazı İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alır.
Hz. Muhammed’in de hakkında birçok söyleminin bulunduğu cuma namazı camilerin en kalabalık olduğu zamanlardan biridir. Müslümanların en çok yerine getirdiği ibadetlerden biri olan cuma namazının ne kadar sürdüğü ise merak konusu olmaktadır. Bilindiği gibi cuma namazının kılınması için belli şartlar da aranmaktadır. Cuma namazının kaç kişi ile kılınabileceği ya da nerede kılınması gerektiği ile ilgili ayrıtılar da Müslümanlar tarafından araştırılmaktadır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.