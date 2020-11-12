Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri... Alacak verecek meselelerinden şikayette bulunmaya kadar birçok işlemin gerçekleştirildiği adliyelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Adliyede işleri olan ve öğle saatine denk gelmeden tüm işlemlerini eksiksiz halletmek isteyen vatandaşlar adliyelerin saat kaçta açıldığını ve kaçta kapandığını merak ediyor. Adliyedeki çeşitli işlemlerini erkenden halletmek isteyen kişiler için açılış saati önemli olurken, kısıtlı zamanı olan kişiler ise öğle tatili ve kapanış saatlerini merak ediyor.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>