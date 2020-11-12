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- 12 Kas 2020 - 15:08 G: 12 Kas 2020 - 15:18

Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri...

Yılın her döneminde konuşulan ve merak edilen konulardan biri adliyelerin çalışma saatleri olamaya devam ediyor. 2020 yılında adalet alanında birçok hizmet sağlayan adliyelerin hangi saatlerde çalıştığı merak ediliyor. Bilindiği gibi adliyelerin içinde icra daireleri, mahkemeler ve savcılıklar bulunuyor. Vatandaşların hukuksal birçok işlemi gerçekleştirmek için kullandığı adliyelerin çalışma saatleri ise merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri... Alacak verecek meselelerinden şikayette bulunmaya kadar birçok işlemin gerçekleştirildiği adliyelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Adliyede işleri olan ve öğle saatine denk gelmeden tüm işlemlerini eksiksiz halletmek isteyen vatandaşlar adliyelerin saat kaçta açıldığını ve kaçta kapandığını merak ediyor. Adliyedeki çeşitli işlemlerini erkenden halletmek isteyen kişiler için açılış saati önemli olurken, kısıtlı zamanı olan kişiler ise öğle tatili ve kapanış saatlerini merak ediyor.

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12 Kas 2020 - 15:08 Ankara- Yaşam

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