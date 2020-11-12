Yeni Kabine Açıklanacak Mı? Yeni Kabine Listesinde Kimler Olacak?
Habertürk gazetesi köşe yazarı Fatih Altaylı kabine listesi ile ilgili iddialarda bulundu.
Yeni Kabine Açıklanacak Mı? Yeni Kabine Listesinde Kimler Olacak? Kabine toplantısı yapılacağını belirten Fatih Altaylı konu ile ilgili hükümetin açıklama yapması gerektiğinin üstünde durdu. Kabine toplantısının kısa zamanda yapılmasını beklediğini duyuran Fatih Altaylı yeni listede kimlerin olacağını ile ilgili de merak uyandıran açıklamalarda bulundu.
Habertürk gazetesindeki köşe yazılarından tanıdığımız gazetece Fatih Altaylı Berat Albayrak’ın istifası üzerine yeni bir kabine toplantısı yapılacağını iddia etti. Fatih Altaylı’nın iddialarına göre kabine toplantısında yeni isimler gündeme gelecek. Altaylı konu ile ilgili hükümetin açıklama yapması gerektiğini eleştirel bir dil ile ifade etti. Yazısının sonuna doğru kabine listesi ile ilgili hükümetten yeni açıklama beklendiğini de belirtti.
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12 Kas 2020 - 15:33 - Siyaset
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.