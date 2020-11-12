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- 12 Kas 2020 - 15:33 G: 12 Kas 2020 - 15:43

Yeni Kabine Açıklanacak Mı? Yeni Kabine Listesinde Kimler Olacak?

Habertürk gazetesi köşe yazarı Fatih Altaylı kabine listesi ile ilgili iddialarda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yeni Kabine Açıklanacak Mı? Yeni Kabine Listesinde Kimler Olacak? Kabine toplantısı yapılacağını belirten Fatih Altaylı konu ile ilgili hükümetin açıklama yapması gerektiğinin üstünde durdu. Kabine toplantısının kısa zamanda yapılmasını beklediğini duyuran Fatih Altaylı yeni listede kimlerin olacağını ile ilgili de merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

Habertürk gazetesindeki köşe yazılarından tanıdığımız gazetece Fatih Altaylı Berat Albayrak’ın istifası üzerine yeni bir kabine toplantısı yapılacağını iddia etti. Fatih Altaylı’nın iddialarına göre kabine toplantısında yeni isimler gündeme gelecek. Altaylı konu ile ilgili hükümetin açıklama yapması gerektiğini eleştirel bir dil ile ifade etti. Yazısının sonuna doğru kabine listesi ile ilgili hükümetten yeni açıklama beklendiğini de belirtti.

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12 Kas 2020 - 15:33 - Siyaset

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