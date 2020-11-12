Ankara Ak Parti İl Başkanı Kimdir? Ak Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan Kimdir? Ankaralı vatandaşlar 2018 yılından beri Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Hakan Han Özcan’ın kim olduğunu merak ediyor. 2018 yılında Mustafa Ataş’ın göreve getirildiğini açıkladığı Hakan Han Özcan’ın eğitim ve aile hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ankara İl Başkanı olan Hakan Han Özcan’ın siyasete ne zaman ve hangi politik grupla başladığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Ankaralı vatandaşlar tarafından araştırılan Hakan Han Özcan ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>