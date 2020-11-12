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- 12 Kas 2020 - 15:45 G: 12 Kas 2020 - 15:53

Ankara Ak Parti İl Başkanı Kimdir? Ak Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan Kimdir?

Ankara Ak Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, göreve 2018 yılında başlamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 2018 yılında Ankara İl Başkanı olarak atanan Hakan Han Özcan’ın kim olduğu merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Ak Parti İl Başkanı Kimdir? Ak Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan Kimdir? Ankaralı vatandaşlar 2018 yılından beri Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Hakan Han Özcan’ın kim olduğunu merak ediyor. 2018 yılında Mustafa Ataş’ın göreve getirildiğini açıkladığı Hakan Han Özcan’ın eğitim ve aile hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ankara İl Başkanı olan Hakan Han Özcan’ın siyasete ne zaman ve hangi politik grupla başladığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Ankaralı vatandaşlar tarafından araştırılan Hakan Han Özcan ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

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12 Kas 2020 - 15:45 Ankara- Biyografi

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