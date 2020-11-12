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- 12 Kas 2020 - 15:58 G: 12 Kas 2020 - 16:06

Eşini Döven Ünlü Şarkıcının İfadesi Şok Etti! ''Arkadaşlar Abartmayın!''

Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Magazin ve sanat dünyasında da geniş yankı uyandıran konu ile ilgili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, söylediği sözler ile bir kez daha şaşkınlık yarattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Eşini Döven Ünlü Şarkıcının İfadesi Şok Etti! ''Arkadaşlar Abartmayın!'' Geçtiğimiz günlerde eşini dövdüğü gerekçesi ile ifade veren ünlü şarkıcı, uzun süren sessizliğinin ardından bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ancak eşini döven ünlü şarkıcının sarf ettiği sözler yeniden tartışmaların alevlenmesine sebep oldu. Sarf ettiği sözlerle olay yaratan şarkıcının bu durumu çok normal karşılaması herkesi şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, geçtiğimi günlerde eşini dövdüğü gerekçesi ile ifade vermeye gitmişti. Polis ifadesinde bu durumu inkar eden şarkıcı, uzun süren sessizliğinin ardından bu konuya dair açıklamalarda bulundu.

Polis karşısında yapmış olduğu itirazların aksine olayı kabullenen ve itiraf eden ünlü şarkıcı Ferman Toprak, yaptığı bu itirafın  ardından kurduğu cümleler ile bütün camianın tepkisini aldı.

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12 Kas 2020 - 15:58 - Magazin

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