Eşini Döven Ünlü Şarkıcının İfadesi Şok Etti! ''Arkadaşlar Abartmayın!''
Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Magazin ve sanat dünyasında da geniş yankı uyandıran konu ile ilgili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, söylediği sözler ile bir kez daha şaşkınlık yarattı.
Eşini Döven Ünlü Şarkıcının İfadesi Şok Etti! ''Arkadaşlar Abartmayın!'' Geçtiğimiz günlerde eşini dövdüğü gerekçesi ile ifade veren ünlü şarkıcı, uzun süren sessizliğinin ardından bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ancak eşini döven ünlü şarkıcının sarf ettiği sözler yeniden tartışmaların alevlenmesine sebep oldu. Sarf ettiği sözlerle olay yaratan şarkıcının bu durumu çok normal karşılaması herkesi şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, geçtiğimi günlerde eşini dövdüğü gerekçesi ile ifade vermeye gitmişti. Polis ifadesinde bu durumu inkar eden şarkıcı, uzun süren sessizliğinin ardından bu konuya dair açıklamalarda bulundu.
Polis karşısında yapmış olduğu itirazların aksine olayı kabullenen ve itiraf eden ünlü şarkıcı Ferman Toprak, yaptığı bu itirafın ardından kurduğu cümleler ile bütün camianın tepkisini aldı.
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12 Kas 2020 - 15:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.