Eşini Döven Ünlü Şarkıcının İfadesi Şok Etti! ''Arkadaşlar Abartmayın!'' Geçtiğimiz günlerde eşini dövdüğü gerekçesi ile ifade veren ünlü şarkıcı, uzun süren sessizliğinin ardından bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ancak eşini döven ünlü şarkıcının sarf ettiği sözler yeniden tartışmaların alevlenmesine sebep oldu. Sarf ettiği sözlerle olay yaratan şarkıcının bu durumu çok normal karşılaması herkesi şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, geçtiğimi günlerde eşini dövdüğü gerekçesi ile ifade vermeye gitmişti. Polis ifadesinde bu durumu inkar eden şarkıcı, uzun süren sessizliğinin ardından bu konuya dair açıklamalarda bulundu.



Polis karşısında yapmış olduğu itirazların aksine olayı kabullenen ve itiraf eden ünlü şarkıcı Ferman Toprak, yaptığı bu itirafın ardından kurduğu cümleler ile bütün camianın tepkisini aldı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>