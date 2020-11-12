Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? Beyaz Show Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanacak?
Televizyon dünyasının efsanelerinden biri olan Beyaz Show hakkında yeni iddialar gündeme geldi.
Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? Beyaz Show Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanacak? Çok uzun yıllar boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan talk show programının yeni sezonda ekranlara döneceği konuşuluyor. Televizyon dünyasının efsanelerinden olan Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman ekrana gelmeye başlayacağı ise merak ediliyor.
Türkiye’nin en uzun süreli yapılan talk showu Beyaz Show, yıllar boyunca reytinglerdeki birinciliğini kimseye bırakmamıştır. İlk olarak 1996 yılının aralık ayında ekrana gelmeye başlayan program 2018 yılına kadar her sezon aralıksız ekrana gelmiştir. 2018 yılında ekrana veda eden programın yeniden yayınlanmaya başlayacağı iddia ediliyor. Programın sevilen sunucusu Beyazıt Öztürk’ün konu ile ilgili açıklaması ise merak ediliyor.
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12 Kas 2020 - 16:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.