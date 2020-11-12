Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? Beyaz Show Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanacak? Çok uzun yıllar boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan talk show programının yeni sezonda ekranlara döneceği konuşuluyor. Televizyon dünyasının efsanelerinden olan Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman ekrana gelmeye başlayacağı ise merak ediliyor.

Türkiye’nin en uzun süreli yapılan talk showu Beyaz Show, yıllar boyunca reytinglerdeki birinciliğini kimseye bırakmamıştır. İlk olarak 1996 yılının aralık ayında ekrana gelmeye başlayan program 2018 yılına kadar her sezon aralıksız ekrana gelmiştir. 2018 yılında ekrana veda eden programın yeniden yayınlanmaya başlayacağı iddia ediliyor. Programın sevilen sunucusu Beyazıt Öztürk’ün konu ile ilgili açıklaması ise merak ediliyor.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>