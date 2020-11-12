Chp Ankara il örgütü, Beypazarı’nda vatandaşla bir araya geldi

Ankara’nın farklı bölgelerine ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya gelen CHP Ankara İl Örgütü, Beypazarı ilçesinde, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Parti Meclis Üyeleri Aylin Yaman ve Umut Akdoğan, Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları yöneticilerinin katılımıyla vatandaşın sorunlarını dinledi.

Bölgede yerel halk ile yapılan sohbetlerde vatandaşın dile getirildiği sorunlar tek tek not alındı. Heyet, Beypazarı Ticaret Odası, Beypazarı Ziraat Odası ve Beypazarı Muhtarlar Derneğinde yaptığı görüşmelerde ise bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

“ATTIĞIMIZ HER ADIMDA YURTTAŞLARIMIZIN YARARINI GÖZETİYORUZ”

Vatandaşların dile getirdiği sorunların çözümü noktasında, yine vatandaşın istekleri ve önerileri doğrultusunda çalışacaklarını dile getiren Başkan Akıllı, “Şehrimizin sorunlarına çözüm bulmak adına var gücümüzle mücadele ediyoruz.

Son olarak Beypazarı ilçemizde, yaptığımız ziyarette yine bu yönde adımlar attık. Yurttaşlarımızla ve bölgede faaliyet gösteren odalarla bir araya gelerek sorunlarını ve isteklerini dinledik. Edindiğimiz bilgileri tek tek not alarak çalışmalarımıza başladık. Sorunların çözümü noktasında ise sunduğumuz çözüm önerilimizi, yine onların istekleri ve çıkarları doğrultusunda şekillendirdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bölgemizde hem de ülkemizde halkın çıkarı için halkın yayında çalışmaya devam edeceğiz. Attığımız her adımda yurttaşlarımızın yararını gözetiyoruz” dedi.