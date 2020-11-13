Ankara'nın ilçeleri Altınköy'de... Haymana, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin misafiri oldu
Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Beypazarı ve Nallıhan’ın ardından da Altınköy Açık Hava Müzesi'nin misafiri oldu.
Altındağ Belediyesi, Ankara'nın ilçelerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Ankara'nın ilçeleri, turizm değerleri, kültürleri ve tadına doyulmaz lezzetleriyle, Altınköy'de geleneksel Ankara rüzgarları estiriyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Haymana da yerini aldı. Haymana Belediyesi'nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut birlikte açtı. Haymana Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.
ŞİFANIN ADRESİ: HAYMANA
Altınköy'e konuk olan her ilçe belediyesinin Altınköy'e değer kattığını söyleyen Başkan Asım Balcı "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Beypazarı ve Nallıhan Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköyümüzün ziyaretçileri konuklarımıza büyük ilgi gösterdi. Biz de kendilerini burada görmekten dolayı çok mutlu olduk” dedi.
Haymana’nın dünyaca ünlü termal sularıyla şifanın ve sağlığın kaynağı olduğunu belirten Başkan Balcı "Haymana dünyaca ünlü, çok önemli bir kaynağa sahip... Haymana’nın şifalı suları çok değerli bir sağlık kaynağı...
Altınköyümüze hem renk hem de sağlık kattılar. Haymana’yı yakından tanımak isteyen herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
13 Kas 2020 - 09:19 Ankara/ Altindağ- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.