Ankara Mamak'ta foseptik çukuruna düşen eşek kurtarıldı
Mamak Zirvekent mahallesinde foseptik çukuruna düşen eşek, Mamak Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mamak Zirvekent mahallesinde foseptik çukuruna düşen eşek, Mamak Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aynı yaşam alanını paylaştığımız hayvanlarımız bizlere Allah’ın emanetidir” dedi.
''Devletimiz var olsun''
Mamak Zirvekent Mahallesinde hayvanlarını otlatan Mevlüt Temizgül adlı vatandaşın eşeği 2 metre civarındaki foseptik çukuruna düştü. Uzun süre bulunduğu yerden çırpınan eşeğini kurtarma çabası olumsuz olunca Temizgül durumu Mamak Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine gelen Mamak Belediyesi ekipleri, çukura düşen eşeği beline bağladıkları halat ve iş makinesi yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından çukurdan çıkardı.
Düştüğü su kuyusunda şans eseri yaralanmayan eşek ekipler tarafından temizlenerek, sahibine teslim edildi. Ekiplerin hayvanı kurtarmak için adeta seferber olduklarını belirten eşeğin sahibi Temizgül, “Koyunlarımı otlatmaya çıkmıştım. Eşeğimin düştüğünü fark ettim. Tek başıma çıkaramadım, belediyeyi aradım. Hemen geldiler, yardımcı oldular. Eşeğim iyi durumda. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Devletimiz var olsun” dedi.
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13 Kas 2020 - 10:15 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.