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- 13 Kas 2020 - 10:40 G: 13 Kas 2020 - 10:56

Ankara Akyurt'ta fidan dikme etkinliği başladı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın öncülüğünde, ilçede dünyaya gözlerini açan ve hayatını kaybeden her vatandaş için bir fidan dikme etkinliği başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın öncülüğünde, ilçede dünyaya gözlerini açan ve hayatını kaybeden her vatandaş için bir fidan dikme etkinliği başladı.

Ağaç dikme sezonlarında toplu olarak yapılan etkinlikte, doğan her bebek için bir çam, vefat eden her insan için ise bir meşe fidanı toprakla buluşuyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, yapılan çalışmayı şu sözlerle anlattı:

“Akyurt’ta göreve geldiğimiz günden bu yana farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Uzun süren bir çalışmanın ardından, “Her Can İçin Bir Fidan” adını verdiğimiz, herkes adına birer dikili ağaç bırakmak, yeşili ve ormanlaşmayı teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Vefat eden her bir insanımızın hatırasını yaşatmak için köklü, uzun yıllar yaşayabilen, hayatı, yaşam tecrübesini anlatan meşe ağacını tercih ettik.

Yeni doğan yavrularımız için de uzun bir ömrü simgeleyen çam ağacı tercih edildi. Her ağacımıza asılmak üzere doğan ve vefat edenlerin isimlerinin, doğum ve vefat tarihlerinin yazılı olduğu küçük levhalar hazırladık. Balıkhisar’da yer alan ağaçlandırma sahamızda özel olarak oluşturduğumuz ormanımıza diktiğimiz fidanlara bu levhaları astık. Ayrıca doğan ve vefat edenlerimizin evlerine birer kart gönderiyoruz.

Akyurtlular bundan duydukları memnuniyeti, bize gönderdikleri resimli mesajlarla gösteriyor. Bu etkinlik aynı zamanda ağaç dikme alışkanlığını, gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir Akyurt bırakmak için farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Her ağaç dikme sezonunda topluca ağaçlarımızı dikiyor, üzerlerine isimleri asıyoruz. Bu vesileyle de vefat eden geçmişlerimize Allah’tan rahmet, yeni doğan yavrularımıza da hayırlı, uzun ömürler diliyorum.''

13 Kas 2020 - 10:40 Ankara/ Akyurt- Belediyeler

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