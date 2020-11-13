Survivor Evrim Keklik'ten, Nisa-Cemal Can Buluşmasına Şok Sözler! Olayları, kavgaları ve aşk dedikoduları ile geçen koca bir sezon bitti. Ancak izleri hala silinmedi. Survivor yarışmasının neredeyse yeni sezonu başlayacak ancak eski sezon hala gündemdeki tazeliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezonun Survivor'unda yarışmacı olan Evrim Keklik, yapmış olduğu paylaşım ile herkesi hayrete düşürdü.



Survivor yarışmasında sert tavırları ve sivri dili ile bilinen yarışmacı, aynı tarz ve tavrını devam ettiriyor.



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