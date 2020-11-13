Survivor Evrim Keklik'ten, Nisa-Cemal Can Buluşmasına Şok Sözler!
Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan programlarından biri olan Survivor, geçtiğimiz sezona da damgasını vurmuştu.
Survivor Evrim Keklik'ten, Nisa-Cemal Can Buluşmasına Şok Sözler! Olayları, kavgaları ve aşk dedikoduları ile geçen koca bir sezon bitti. Ancak izleri hala silinmedi. Survivor yarışmasının neredeyse yeni sezonu başlayacak ancak eski sezon hala gündemdeki tazeliğini koruyor.
Geçtiğimiz sezonun Survivor'unda yarışmacı olan Evrim Keklik, yapmış olduğu paylaşım ile herkesi hayrete düşürdü.
Survivor yarışmasında sert tavırları ve sivri dili ile bilinen yarışmacı, aynı tarz ve tavrını devam ettiriyor.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
13 Kas 2020 - 11:01 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.