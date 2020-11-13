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- 13 Kas 2020 - 11:21 G: 13 Kas 2020 - 11:36

Başkan Ertuğrul Çetin'den Kızılay'a Anlamlı Destek

Koronavirüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyasına, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'de destek verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Covid 19 nedeniyle kan veren vatandaşların sayısının azalması ülkedeki kan stoklarının düşmesine neden oldu. Bu sebeple Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Pursaklar halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Talebe yoğun ilgi gösteren Pursaklar halkı ile birlikte Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türk Kızılay’ı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Murat Güler, belediye personeli kan bağışı kampanyasına destek oldu.

‘‘Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanıdır’’

Kan bağışına büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; " Koronavirüs nedeniyle kan stoklarında önemli bir düşüş meydana geldi. Kan stoklarının yeterli seviyede tutmamız gerekiyor. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk Kızılay’ının her zaman yanındayız.

Hemşehrilerimizin düzenli olarak kan bağışında bulunmalarını rica ediyorum. Unutmayın kan sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışı, hastalara bir nefestir. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanıdır. Covid-19 ile mücadele gösterdiğimiz bu zorlu süreçte daha hassas davranarak ve kan vererek hayatların kurtulmasına vesile olalım" dedi

13 Kas 2020 - 11:21 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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