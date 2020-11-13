Bir Zamanlar Çukurova'ya Dünyaca Ünlü Yıldız Transfer Oldu! Hünkar'ı Unutturacak! Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son dönemde adından en çok söz ettiren ve sosyal medyada en çok konuşulan bir proje haline geldi.



3 sezondur ekranlara gelen ve seyirciyi kendisine hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova'da sular, dizinin başladığı günden beri durulmuyor.

Özellikle bu sezon herkes Bir Zamanlar Çukurova'yı konuşuyor. Dizinin 3. sezonu yayınlanırken, ilk başladığı sezon bu kadar büyük bir başarı yakalayacağı tahmin edilmiyordu.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>