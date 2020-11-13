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- 13 Kas 2020 - 12:32 G: 13 Kas 2020 - 12:50

Bir Zamanlar Çukurova'ya Dünyaca Ünlü Yıldız Transfer Oldu! Hünkar'ı Unutturacak!

Son dönemde adı sık sık oyuncu vedaları ile anılan Bir Zamanlar Çukurova, Türkiye gündeminden düşmüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bir Zamanlar Çukurova'ya Dünyaca Ünlü Yıldız Transfer Oldu! Hünkar'ı Unutturacak! Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son dönemde adından en çok söz ettiren ve sosyal medyada en çok konuşulan bir proje haline geldi.

3 sezondur ekranlara gelen ve seyirciyi kendisine hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova'da sular, dizinin başladığı günden beri durulmuyor.

Özellikle bu sezon herkes Bir Zamanlar Çukurova'yı konuşuyor. Dizinin 3. sezonu yayınlanırken, ilk başladığı sezon bu kadar büyük bir başarı yakalayacağı tahmin edilmiyordu.

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13 Kas 2020 - 12:32 - Dizi Haberleri

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