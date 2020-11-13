Ankaralı Şoförlerden Başkan Köse’ye Ziyaret
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak ve yönetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’yi ziyaret etti. Çalışmaları hakkında Köse’ye bilgi veren Kavlak, şoför esnafının sorunlarını dile getirdi.
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak ve yönetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’yi ziyaret etti. Çalışmaları hakkında Köse’ye bilgi veren Kavlak, şoför esnafının sorunlarını dile getirdi.
Esnafımızın yanındayız
Esnaf odasının sıkıntıları ve ihtiyaçlar konusunda görüş alışverişinde bulunan Köse,"Esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnaf odalarımız esnaflarımız için çalışıyor. Biz de bu şehir için üreten, bu şehrin değerine değer katan tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnaf odalarımızla da her zaman diyalog halindeyiz. Şoför esnafımız gece gündüz demeden halkımıza hizmet eden, ekmeğinin peşinde koşan esnafımız. İşleri gereği şehrimize yapılan hizmetlerin de en büyük tanığıdır. Esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum.Şoför esnaflarımızla beraber halkımıza hizmet için çalışıyoruz, kendileri bir nevi kamu hizmeti yapıyor. Sorunlarının çözümü için el birliği ile çalışacağız” dedi.
13 Kas 2020 - 13:15 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.