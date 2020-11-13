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- 13 Kas 2020 - 13:15 G: 13 Kas 2020 - 13:16

Ankaralı Şoförlerden Başkan Köse’ye Ziyaret

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak ve yönetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’yi ziyaret etti. Çalışmaları hakkında Köse’ye bilgi veren Kavlak, şoför esnafının sorunlarını dile getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak ve yönetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’yi ziyaret etti. Çalışmaları hakkında Köse’ye bilgi veren Kavlak, şoför esnafının sorunlarını dile getirdi.

Esnafımızın yanındayız

Esnaf odasının sıkıntıları ve ihtiyaçlar konusunda görüş alışverişinde bulunan Köse,"Esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnaf odalarımız esnaflarımız için çalışıyor. Biz de bu şehir için üreten, bu şehrin değerine değer katan tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnaf odalarımızla da her zaman diyalog halindeyiz. Şoför esnafımız gece gündüz demeden halkımıza hizmet eden, ekmeğinin peşinde koşan esnafımız. İşleri gereği şehrimize yapılan hizmetlerin de en büyük tanığıdır. Esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum.Şoför esnaflarımızla beraber halkımıza hizmet için çalışıyoruz, kendileri bir nevi kamu hizmeti yapıyor. Sorunlarının çözümü için el birliği ile çalışacağız” dedi.

13 Kas 2020 - 13:15 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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