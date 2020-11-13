Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Kas 2020 - 14:12 G: 13 Kas 2020 - 15:04

Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

İslam dünyasının en önemli ibadetleri arasında yer alan akşam namazı hakkında merak edilen birçok ayrıntı araştırılmaya devam ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır? İslam dininde Müslümanlığın farzlarından biri olan namaz ibadeti günde 5 vakit yerine getirilmektedir. Namaz ibadetlerinin gün içinde farz olan saatlerinden biri de akşam saatidir. Akşam namazının kaç rekat olduğu, saat kaçta kılındığı ve ne kadar sürdüğü ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam Namazı Farzının 1. Rekatı

  • Kamet getirilir.
  • Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya"
  • Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
  • Sübhaneke okunur.
  • Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
  • Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 2. Rekatı

  • Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
  • Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
  • Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
  • Ettehıyyatü okunur.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 3. Rekatı

  • Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
  • Fatiha okunur:"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
  • Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
  • – Ettehıyyatü okunur.
  • – Salli ve Barik duaları okunur.
  • – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
  • Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
  • "Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI 2 REKAT SÜNNET KILINIŞI

  • Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı
  • Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
  • Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
    Sübhaneke okunur.
  • Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
  • Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

  • Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
  • Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
  • Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
  • "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
  • -"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
  • Ettehıyyatü okunur. Salli ve Barik duaları okunur.
  • Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
  • Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

İslam dininin farz ibadetlerinden biri olan akşam namazı her gün kılınmaktadır. Ramazan aylarında oruç açmanın habercisi olan akşam namazı, normal aylarda ise günün bittiğinin habercisidir. Müslüman vatandaşlar ise akşam ezanının kaçta okunduğunu, namazın ne zaman kılınması gerektiğini ve kaç rekat olduğunu merak ediyor. Akşam namazının saatleri de tıpkı sabah, öğle ya da yatsı namazlarında olduğu gibi farklılık gösteriyor. Müslümanlar ezan saatlerinin neden değiştiğini ve akşam ezanının kaçta okunduğunu araştırmaya devam ediyor.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

13 Kas 2020 - 14:12 Ankara- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? mask
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti! mask
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti!
Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL! mask
Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL!
Ankara'da Berber ve Kuaföre Gidecekler Dikkat! Bu Saatler Arasında Asla Tıraş Olamayacaksınız! mask
Ankara'da Berber ve Kuaföre Gidecekler Dikkat! Bu Saatler Arasında Asla Tıraş Olamayacaksınız!
Ankara’da Sadakatsiz Dizisi Fitili Ateşledi! Diziye Kızan Şahıs Ortalığı Birbirine Katıp, Öyle Şeyler Yaptı ki... mask
Ankara’da Sadakatsiz Dizisi Fitili Ateşledi! Diziye Kızan Şahıs Ortalığı Birbirine Katıp, Öyle Şeyler Yaptı ki...
Ankara Gündem Haberler mask
Ankara Gündem Haberler
Ankara Gazeteleri ve haber siteleri mask
Ankara Gazeteleri ve haber siteleri
Ankara internet haber Siteleri! İşte Ankara Haber Siteleri, Yerel Haberler mask
Ankara internet haber Siteleri! İşte Ankara Haber Siteleri, Yerel Haberler
Ankara Deprem Toplanma Alanları Nerede? AFAD Toplanma Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır? mask
Ankara Deprem Toplanma Alanları Nerede? AFAD Toplanma Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? mask
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti! mask
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti!
Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri... mask
Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri...
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer? mask
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı? mask
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı?
Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta Okunuyor? Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta? mask
Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta Okunuyor? Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta?
Ankara'da Sigara İçmek Yasaklandı Mı? Sigara Yasağı Olan İller Hangileri? mask
Ankara'da Sigara İçmek Yasaklandı Mı? Sigara Yasağı Olan İller Hangileri?
Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf? mask
Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf?
Ankara'da O telefon konuşması otobüsü bir anda karıştırdı! Koronavirüs Şoku, Paniğe Soktu.... mask
Ankara'da O telefon konuşması otobüsü bir anda karıştırdı! Koronavirüs Şoku, Paniğe Soktu....
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Belediye Başkanı Yalçın'a "Yılın Hayvanseveri Beratı" verildi mask
Belediye Başkanı Yalçın'a "Yılın Hayvanseveri Beratı" verildi
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196.7 milyon liralık ceza mask
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196.7 milyon liralık ceza
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Cuma namazı kıldırdı mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Cuma namazı kıldırdı
Türkiye-Rusya maçını Polonyalı hakem Marciniak yönetecek! İşte Detaylar mask
Türkiye-Rusya maçını Polonyalı hakem Marciniak yönetecek! İşte Detaylar
Adnan Oktar İçin İstenen Ceza Belli Oldu! İşte Mahkemenin Mütalaası mask
Adnan Oktar İçin İstenen Ceza Belli Oldu! İşte Mahkemenin Mütalaası
Şarkıcı Berkay'ın 2 Milyonluk Yeni Oyuncağı Tartışma Yarattı! ''Bu Parayı Nereden Buluyor?'' mask
Şarkıcı Berkay'ın 2 Milyonluk Yeni Oyuncağı Tartışma Yarattı! ''Bu Parayı Nereden Buluyor?''

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL