Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır?
İslam dünyasının en önemli ibadetleri arasında yer alan akşam namazı hakkında merak edilen birçok ayrıntı araştırılmaya devam ediliyor.
Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır? İslam dininde Müslümanlığın farzlarından biri olan namaz ibadeti günde 5 vakit yerine getirilmektedir. Namaz ibadetlerinin gün içinde farz olan saatlerinden biri de akşam saatidir. Akşam namazının kaç rekat olduğu, saat kaçta kılındığı ve ne kadar sürdüğü ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Akşam Namazı Nasıl Kılınır?
Akşam Namazı Farzının 1. Rekatı
- Kamet getirilir.
- Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya"
- Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
- Sübhaneke okunur.
- Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
Akşam Namazı Farzının 2. Rekatı
- Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
- Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
- Ettehıyyatü okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
Akşam Namazı Farzının 3. Rekatı
- Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
- Fatiha okunur:"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
- – Ettehıyyatü okunur.
- – Salli ve Barik duaları okunur.
- – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
- Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
- "Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.
AKŞAM NAMAZI 2 REKAT SÜNNET KILINIŞI
- Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı
- Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
- Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
- Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
Akşam Namazı Sünnetinin 2. Rekatı
- Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
- Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- -"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
- Ettehıyyatü okunur. Salli ve Barik duaları okunur.
- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
- Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
İslam dininin farz ibadetlerinden biri olan akşam namazı her gün kılınmaktadır. Ramazan aylarında oruç açmanın habercisi olan akşam namazı, normal aylarda ise günün bittiğinin habercisidir. Müslüman vatandaşlar ise akşam ezanının kaçta okunduğunu, namazın ne zaman kılınması gerektiğini ve kaç rekat olduğunu merak ediyor. Akşam namazının saatleri de tıpkı sabah, öğle ya da yatsı namazlarında olduğu gibi farklılık gösteriyor. Müslümanlar ezan saatlerinin neden değiştiğini ve akşam ezanının kaçta okunduğunu araştırmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.