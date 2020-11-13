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13 Kas 2020 - 14:45

Kiraz Mevsimi Hayranlarına Müjde! Özge Gürel Açıkladı!

Bir döneme damga vuran Kiraz Mevsimi adlı dizi ile ilgili gündeme düşen bomba haber magazin ve sanat dünyasında geniş bir yer bulurken, dizinin hayranlarını da inanılmaz mutlu etti.