Kiraz Mevsimi Hayranlarına Müjde! Özge Gürel Açıkladı!
Bir döneme damga vuran Kiraz Mevsimi adlı dizi ile ilgili gündeme düşen bomba haber magazin ve sanat dünyasında geniş bir yer bulurken, dizinin hayranlarını da inanılmaz mutlu etti.
Kiraz Mevsimi Hayranlarına Müjde! Özge Gürel Açıkladı! 2014 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa süre içerisinde çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kiraz Mevsimi, yaz dizisi olarak yayın hayatına başlamış ancak beklentinin üzerinde bir izlenme oranı yakalayınca devamı çekilmişti.
Zamanla senaryoda yaşanan tıkanıklığın ardından sürükleyiciliğini yitiren dizide her geçen hafta reyting oranları düşmeye başlayınca dizinin final yapılmasına karar verilmişti.
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13 Kas 2020 - 14:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.