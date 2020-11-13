Başkan Yavaş duyurdu! Ankara'ya ‘Karabağ Özgürlük Parkı’ yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Azerbaycan Ulusal Trend Haber Ajansı’na konuk oldu. Dağlık Karabağ Zaferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yavaş, “Biz Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz. Bizim gençlik hayalimizdi” dedi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede Ankara’da ‘Karabağ Özgürlük Parkı’ yapacaklarını açıklayan Başkan Yavaş, “Türk Dünyası Başkent Belediye Başkanları Forumu” düzenleyeceklerini de söyledi.

Başkan Yavaş, video konferans yöntemiyle katıldığı görüşmede mutluluğunu, “Azerbaycan Türklerinin topraklarında bağımsız olması bizim gençlik hayalimizdi. Azerbaycan Türklerini, Azerbaycan halkını kutluyoruz. Çok şükür işgal bitti” sözleriyle dile getirdi.

BAŞKAN YAVAŞ TÜRK DÜNYASI BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU İÇİN DEVREDE

“ Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi için neler yapılmalıdır?” sorusuna da yanıt veren Başkan Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu:

“Büyükşehir Belediyesinin dışında Ankara Ticaret Odamız var, Ankara Sanayi Odamız var. Karşılıklı iş dünyasının ziyaretler yaparak neler yapılabileceği başta olmak üzere ticaret konusunu geliştirmesi lazım. Türk dünyasının ekonomik yönden iş birliğini geliştirmesi için hükümetler de üstüne düşeni yapıyor. Biraz daha önyargısız, birbirine güvenerek bu iş birliğinin artırılması lazım. Azerbaycan’ın zengin madenleri var, doğalgazı var. Böylece tüm Türk Dünyası ayağa kalkabilir. Bunun yolu ekonomiden geçiyor. Türk Dünyası olarak ‘Başkent Belediye Başkanları Forumu’ düzenleyeceğiz. Bunlarla ilgili Azerbaycan’a teklif götüreceğiz. Türk Dünyası Başkent Belediye Başkanları Forumu, ismini bile söylemesi çok güzel.”

ANKARA’YA KARABAĞ ÖZGÜRLÜK PARKI

1992 yılından beri Hocalı katliamını her platformda dile getirdiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk dünyasında özgürlüklerin çoğalması, ülkelerin bağımsızlıklarını alıp, Türkiye ile kurdukları ilişkileri çok önemli. Karabağ çok uzun süredir işgal altındaydı ama çok şükür o işgal bitti. Üstelik o işgal edenlerin kibirli hallerini şimdi görüyoruz, kaçacak delik aradılar. Azerbaycan Türklerini, Azerbaycan halkını kutluyoruz.”

Dağlık Karabağ’a düzenlenen harekat sonrası Ankara Kalesi, Büyükşehir Belediye binası ve Kent ekranlarına Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını astıklarını, Azerbaycan Caddesi’nin asfaltını yenilediklerini de anlatan Başkan Yavaş, “Karabağ Savaşı ve Azerbaycan’ın mutlak zaferi anısına ‘Karabağ Özgürlük Parkı’ yapmak istiyoruz. Karabağ’da hayatını kaybedenlerin ve mücadele verenlerin izleri olacak. Biz Azerbaycan halkın yanında olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz. Bizim gençlik hayalimizdi, Azerbaycan Türklerinin topraklarında bağımsız olması ve beraber iş birliği yapmak, dünya Türkleri olarak bir araya gelmek. Çok şükür bunları gördük. Çok çok mutluyuz” dedi.