Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı!
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Masterchef'te heyecan doruklarda yaşanırken program ile ilgilide her gün birbirinden ilginç haberler ortaya çıkıyor.
Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı! Bu sezon bambaşka bir Masterchef sezonu yaşanıyor. Yarışmacılarıyla, kavgalarıyla, esprileriyle mükemmel bir Masterchef Türkiye sezonu ekranlarımıza geliyor.
Son dönemde artan ifşa olaylarının ardından sinirler biraz gerilese de yarışma normal seyrine geri dönmüş durumda.
Birbirinden yetenekli ve ilginç yarışmacılar kıyasıya rekabet içinde. Şampiyonun ve elenecek isimlerin kestirilmesi çok zor.
Ancak yarışmanın başından beri öne çıkan isimler elbette var. Geçtiğimiz hafta Furkan'ın elenmiş olması izleyenler arasında şaşkınlık yarattı.
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13 Kas 2020 - 15:01 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.