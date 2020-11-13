Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı! Bu sezon bambaşka bir Masterchef sezonu yaşanıyor. Yarışmacılarıyla, kavgalarıyla, esprileriyle mükemmel bir Masterchef Türkiye sezonu ekranlarımıza geliyor.



Son dönemde artan ifşa olaylarının ardından sinirler biraz gerilese de yarışma normal seyrine geri dönmüş durumda.

Birbirinden yetenekli ve ilginç yarışmacılar kıyasıya rekabet içinde. Şampiyonun ve elenecek isimlerin kestirilmesi çok zor.



Ancak yarışmanın başından beri öne çıkan isimler elbette var. Geçtiğimiz hafta Furkan'ın elenmiş olması izleyenler arasında şaşkınlık yarattı.



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