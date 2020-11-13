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- 13 Kas 2020 - 15:01 G: 13 Kas 2020 - 15:26

Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Masterchef'te heyecan doruklarda yaşanırken program ile ilgilide her gün birbirinden ilginç haberler ortaya çıkıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı! Bu sezon bambaşka bir Masterchef sezonu yaşanıyor. Yarışmacılarıyla, kavgalarıyla, esprileriyle mükemmel bir Masterchef Türkiye sezonu ekranlarımıza geliyor.

Son dönemde artan ifşa olaylarının ardından sinirler biraz gerilese de yarışma normal seyrine geri dönmüş durumda.

Birbirinden yetenekli ve ilginç yarışmacılar kıyasıya rekabet içinde. Şampiyonun ve elenecek isimlerin kestirilmesi çok zor.

Ancak yarışmanın başından beri öne çıkan isimler elbette var. Geçtiğimiz hafta Furkan'ın elenmiş olması izleyenler arasında şaşkınlık yarattı.

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13 Kas 2020 - 15:01 - Masterchef Türkiye 2020

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