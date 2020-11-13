Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
Müslüman vatandaşlar sabah namazı saatlerini sorgulamaya devam ediyor. Sabah namazının ne zaman kılındığını bilmeyen ya da bildikleri saati teyit etmek isteyen vatandaşlar sabah namazı saatlerini araştırıyor. Bilindiği gibi tüm namaz vakitleri gibi sabah namazının saati de illere göre farklılık gösteriyor. Müslüman vatandaşlar bulundukları illerin namaz saatlerini araştırmaya devam ediyor.
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Yıl içinde tüm namaz saatlerinde olduğu gibi sabah namazı saatlerinde de değişiklikler yaşanıyor. Yıl içinde dakika dakika değişen namaz saatleri, illere göre de değişiklik gösteriyor. Müslüman vatandaşlar kendi illerinde sabah namazının hangi vakitler arasında kılınabileceğini araştırıyor.
Bilindiği gibi tan yerinin ağarması ile güneşin doğması arasında fark bulunuyor. Birçok Müslüman sabah namazının tan yerinin doğduğu vakit mi yoksa sabah ezanından sonra mı kılınacağını merak ediyor. Sabah namazı saatleri ile ilgili her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarda bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.