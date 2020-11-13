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- 13 Kas 2020 - 15:22 G: 13 Kas 2020 - 15:35

Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Müslüman vatandaşlar sabah namazı saatlerini sorgulamaya devam ediyor. Sabah namazının ne zaman kılındığını bilmeyen ya da bildikleri saati teyit etmek isteyen vatandaşlar sabah namazı saatlerini araştırıyor. Bilindiği gibi tüm namaz vakitleri gibi sabah namazının saati de illere göre farklılık gösteriyor. Müslüman vatandaşlar bulundukları illerin namaz saatlerini araştırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Yıl içinde tüm namaz saatlerinde olduğu gibi sabah namazı saatlerinde de değişiklikler yaşanıyor. Yıl içinde dakika dakika değişen namaz saatleri, illere göre de değişiklik gösteriyor. Müslüman vatandaşlar kendi illerinde sabah namazının hangi vakitler arasında kılınabileceğini araştırıyor.

Bilindiği gibi tan yerinin ağarması ile güneşin doğması arasında fark bulunuyor. Birçok Müslüman sabah namazının tan yerinin doğduğu vakit mi yoksa sabah ezanından sonra mı kılınacağını merak ediyor. Sabah namazı saatleri ile ilgili her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarda bulunuyor.

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13 Kas 2020 - 15:22 Ankara- Yaşam

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