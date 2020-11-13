Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları Bir Araya Geldi! Bu Paylaşım Herkesi Heyecanlandırdı! Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun iki önemli yıldızı geçtiğimiz gün bir araya geldi. Tam 12 yıl sonra buluşan ünlü oyuncular, bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Bu paylaşımı gören milyonlarca takipçi gördükleri karşısında inanılmaz şaşırdı ve heyecanlandı. Yıllardır özlemini duydukları dizinin ünlü oyuncularını tekrardan bir arada görmek onlar için inanılmaz mutluluk verici oldu.



Ünlü oyuncuların paylaştıkları bu fotoğrafın altına yorum ve beğeni yağdıran takipçiler, bu buluşmanın yeni bir proje ile alakalı olup olmadığını sormadan edemedi.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>