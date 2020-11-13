Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hem Türkiye’deki siyasi partilerin hem de insan hakları çiğnenen vatandaşların başvurularda bulunabileceği Anayasa Mahkemesi, ülkenin en güçlü yargı organıdır. Tüm demokratik yapılar için önemli bir kurum olan Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünü göstermektedir.

Türkiye’deki en yetkili yargı ve hukuk organı olan Anayasa Mahkemesi Ankara’da bulunur. Türkiye’nin en kalabalık illerinden olan Ankara aynı zamanda ülkenin başkenti olduğu için Anayasa Mahkemesi bu ilde yer alır. Ankara siyasi faaliyetlerin en çok gerçekleştiği, bürokratik kurumların en yoğun bulunduğu illerden biridir.

Siyasetin merkezi olan Ankara Anayasa Mahkemesine de ev sahipliği yapmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin olağanüstü toplantılarda kolaylıkla toplanabilmesi açısından da Ankara’da olması son derece avantajlıdır. Birçok siyasi kurumun ve bireysel olarak vatandaşların başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi’nin Ankara’nın neresinde bulunduğu ise merak edilmektedir.



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