Türkiye-Rusya maçını Polonyalı hakem Marciniak yönetecek! İşte Detaylar

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.