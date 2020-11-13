13 Kas 2020 - 16:50 Güncelleme: 13 Kas 2020 - 16:51
Türkiye-Rusya maçını Polonyalı hakem Marciniak yönetecek! İşte Detaylar
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.