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- 13 Kas 2020 - 17:47 G: 13 Kas 2020 - 18:06

MHP Ankara İl Başkanı Kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Kimdir?

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un kim olduğu merak ediliyor. 2017 yılından beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Turgay Baştuğ’un ailesi ve hayatı, eğitimi Ankaralı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

MHP Ankara İl Başkanı Kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Kimdir? Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un daha önce hangi partilerde görev aldığı, ne zamandan beri MHP bünyesinde siyasi çalışmalarını sürdürdüğü gibi konuların da merak edildiği Turgay Baştuğ, 2017 yılından beri Ankara İl Başkanı olarak görev yapıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 12 Olağan Kongresi’nde Ankara İl Başkanı olarak seçilen Turgay Baştuğ, tek aday olmuş ve 508 oy almıştır.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un Eğitim Hayatı

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ 4 Temmuz 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Kırıkkale doğumlu olan Turgay Baştuğ ilk, orta ve lise eğitimini de doğduğu ilde tamamlamıştır. 1997 yılında liseden mezun olan Turgay Baştuğ 1998 yılında Kırıkkale Üniversitesi’nde lisans eğitimine başlamıştır.

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13 Kas 2020 - 17:47 Ankara- Biyografi

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