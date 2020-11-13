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13 Kas 2020 - 18:00

CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37. Olağan Kongresi’nde Ankara İl Başkanı seçilen Ali Hikmet Akılı hala görevini sürdürmeye devam ediyor. Ankara’da yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve destekçileri ise İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın kim olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz dönem yapılan kongrede başkanlığa gelen Ali Hikmet Akıllı, görevini başarı ile devam ettiriyor.