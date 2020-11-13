CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37. Olağan Kongresi’nde Ankara İl Başkanı seçilen Ali Hikmet Akılı hala görevini sürdürmeye devam ediyor. Ankara’da yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve destekçileri ise İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın kim olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz dönem yapılan kongrede başkanlığa gelen Ali Hikmet Akıllı, görevini başarı ile devam ettiriyor.
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı başkan seçildiği 37. Olağan Kongresi’nde kurulan 15 sandıktan geçerli 315 oy alarak başkanlık görevine getirildi. Ali Hikmet Akıllı Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ankara İl Başkanlığı için aday olan tek isimdi.
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın Eğitimi ve Çalışma Hayatı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, çok uzun zamandır Ankara’da ikamet etmektedir. Ankara Üniversitesi’nde eğitim alan Ali Hikmet Akıllı Hukuk Bölümü’nden 1989 yılında mezun olmuştur. Göreve devam etmekte olan CHP Ankara İl Başkanı’nın başarılı bir çalışma hayatı vardır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.