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- 13 Kas 2020 - 18:00 G: 13 Kas 2020 - 18:12

CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37. Olağan Kongresi’nde Ankara İl Başkanı seçilen Ali Hikmet Akılı hala görevini sürdürmeye devam ediyor. Ankara’da yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve destekçileri ise İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın kim olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz dönem yapılan kongrede başkanlığa gelen Ali Hikmet Akıllı, görevini başarı ile devam ettiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı başkan seçildiği 37. Olağan Kongresi’nde kurulan 15 sandıktan geçerli 315 oy alarak başkanlık görevine getirildi. Ali Hikmet Akıllı Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ankara İl Başkanlığı için aday olan tek isimdi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın Eğitimi ve Çalışma Hayatı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, çok uzun zamandır Ankara’da ikamet etmektedir. Ankara Üniversitesi’nde eğitim alan Ali Hikmet Akıllı Hukuk Bölümü’nden 1989 yılında mezun olmuştur. Göreve devam etmekte olan CHP Ankara İl Başkanı’nın başarılı bir çalışma hayatı vardır.

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13 Kas 2020 - 18:00 Ankara- Biyografi

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