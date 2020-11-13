Masterchef’te Şok Üstüne Şok! İfşalar Devam Ediyor, Yayın Hayatına Ara mı Veriliyor?

Çok sevilen yarışmanın tüm detaylarının öğrenilmesi ise seyirci tarafından beğenilen bir durum değil. Bir önceki ifşada ise hem şampiyon hem de ikinci isim belli olmuştu. Masterchef Türkiye yarışmasının her bölümünde ayrı bir heyecan yaşanmasına rağmen ortalığa atılan iddia gündemi yaktı, kavurdu. Son ifşadan sonra Masterchef yarışmasına belli bir süre ara verileceği duyuruldu. Ortaya atılan iddia ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sevenlerinin merakla beklediği bölümlerinin artık yayınlanmayacak olması ise milyonlarca kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Acun Ilıcalı’nın TV8 kanalından ekranlara gelen ve çok sevilen yarışmanın sürekli olarak ifşalanmasından ve en son şampiyonun bile belli olmasından sonra yayın hayatına süresi belli olmayacak şekilde ara verileceği düşünülüyor. Son ifşa eğer gerçekse yer yerinden oynayacak çünkü yarışmanın her şeyi ortaya çıkmış olacak.