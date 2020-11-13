Masterchef’te Şok Üstüne Şok! İfşalar Devam Ediyor, Yayın Hayatına Ara mı Veriliyor?
Masterchef yarışmasında verilen 15. İfşanın hemen arkasında yeni bir ifşa tekrar gündeme geldi. Yarışmanın ilk bölümünden beri sürekli, olarak Masterchef Kahini tarafından verilen ifşalar Türkiye’nin gündemine oturuyor. Her ifşanın doğru çıkması izleyicilerin hem şok geçirmesine hem de yarışmanın heyecanının kaybetmesinden dolayı seyirciyi üzüyor.
Çok sevilen yarışmanın tüm detaylarının öğrenilmesi ise seyirci tarafından beğenilen bir durum değil. Bir önceki ifşada ise hem şampiyon hem de ikinci isim belli olmuştu. Masterchef Türkiye yarışmasının her bölümünde ayrı bir heyecan yaşanmasına rağmen ortalığa atılan iddia gündemi yaktı, kavurdu. Son ifşadan sonra Masterchef yarışmasına belli bir süre ara verileceği duyuruldu. Ortaya atılan iddia ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sevenlerinin merakla beklediği bölümlerinin artık yayınlanmayacak olması ise milyonlarca kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.
Acun Ilıcalı’nın TV8 kanalından ekranlara gelen ve çok sevilen yarışmanın sürekli olarak ifşalanmasından ve en son şampiyonun bile belli olmasından sonra yayın hayatına süresi belli olmayacak şekilde ara verileceği düşünülüyor. Son ifşa eğer gerçekse yer yerinden oynayacak çünkü yarışmanın her şeyi ortaya çıkmış olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.