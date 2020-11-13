Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ve değişik suç gruplarına çevre illerden para karşılığı silah temin ettikleri belirlenen gruba operasyon düzenlemişti.
Ankara merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye getirilen 10 kişiden 4'ü sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ve değişik suç gruplarına çevre illerden para karşılığı silah temin ettikleri belirlenen gruba operasyon düzenlemişti.
Ankara'da 11, İstanbul'da 3 ve Bolu'da 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 zanlı gözaltına alınmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.