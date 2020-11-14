Ankara Akyurtlulara 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen dağıtım törenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ve MHP Akyurt İlçe Başkanı Taner Gündoğmuş da katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Akyurt’u her anlamda güzelleştirme amacından sapmadan çalışmalara devam ediyoruz. İç Anadolu Bölgesi genel olarak kırsal, ormanlaşmanın az olduğu bir bölge. Özellikle Akyurt bu durumdan çok etkileniyor. Ancak uzun yıllardır devam eden bir ağaçlandırma seferberliği mevcut. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncüsü olduğu 11 milyon fidan dikimi etkinliğine de 1000 fidan dikerek destek olduk. Şimdi ise 5 bin sedir fidanını Akyurtlu hemşehrilerimize, istedikleri yere dikmeleri için dağıtıyoruz. Burada karşılaştığımız kalabalık, bu etkinliğin amacına ulaşacağının göstergesi. En önemlisi ise ağaç dikmenin bir alışkanlık haline gelmesi. Gelecek nesillere yeşil bir Akyurt emanet etmek istiyoruz. İlgi gösteren tüm Akyurtlulara teşekkür ediyorum.” dedi.