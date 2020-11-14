Miss Model Birincisi Ceyda Toyran Hakkında Şok Edici Detay! Ceyda Toyran Kimdir? Miss Model yarışmasında birinci olarak ülke gündeminde zirveye oturan Ceyda Toyran, sosyal medya da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.



Yarışma sonuçlanır sonuçlanmaz birinciliğinin açıklanması üzerine herkes Ceyda Toyran hakkında bilgi edinmek için birbiriyle yarışmaya başladı.

Yarışmada kazandığı birinciliğin yanı sıra Ceyda Toyran hakkında en çok dile getirilen konu yaşı oldu.



Henüz 16 yaşında olan ve Miss Model birincisi seçilen Ceyda Toyran, yaşı, birinciliği ve sosyal medyada yer alan fotoğrafları ile uzun süre ülke gündeminden düşeceğe benzemiyor.



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