Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Kas 2020 - 10:17 G: 14 Kas 2020 - 10:31

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü Tandoğan Tesislerini yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın spor ve sporcuya desteği sürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesislerini yeni görünümüne kavuşturuyor. Tandoğan Tesislerinde sentetik çim sahadan kale direklerine, köşe direklerinden yedek kulübelerine kadar pek çok yenileme işlemi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı da spor kulübü otopark alanının asfalt çalışmalarını tamamladı.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerinin kale ve köşe direkleri, yedek kulübeleri ve sentetik çim sahası yenilenirken, son olarak otopark alanının asfalt çalışmaları da tamamlandı.

DAHA SAĞLIKLI ŞARTLAR ALTINDA ANTREMAN İMKANI

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerinde önce Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hummalı ve titiz çalışmaları sonucunda sentetik çim saha, yedek kulübeleri, kale ve köşe direkleri yenilendi.

Spor tesisinin tesisat işleri, fayans ve alçı boya işlemlerini de tamamlayan ekipler, elektrik işleri için de yoğun mesai harcıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise tesisteki bozuk bahçe bordür onarımının yanı sıra asfalt ve yol çizgi çalışmalarını tamamlarken, kısa süre içinde 70 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmaları da gerçekleştirilecek.

YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, saha aydınlatması, tribün, soyunma odaları ve duvar yüzeyi kaplamasının yenilenmesi işlemi ile saha çevresi filesinin çekilmesine yönelik çalışmalara ise çıkılacak ihale sonrası başlayacak.

Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerinin marangoz atölyesinde hazırlayacağı koltuk döşemelerinin de yerleştirileceği tesiste tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra MKE Ankaragücü'nün spor okuluna ve altyapısına bağlı genç futbolcular daha sağlıklı şartlar altında antrenman yapma fırsatına kavuşacak.

14 Kas 2020 - 10:17 Ankara- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Çankaya’da sağlıklı sokaklar projesi mask
Ankara Çankaya’da sağlıklı sokaklar projesi
Ankara Mamak'ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi mask
Ankara Mamak'ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Ankara Kent Konseyi’nden bir günde iki hatıra ormanı mask
Ankara Kent Konseyi’nden bir günde iki hatıra ormanı
Ankara Akyurtlulara 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı mask
Ankara Akyurtlulara 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı
Başkan Yavaş duyurdu! Ankara'ya ‘Karabağ Özgürlük Parkı’ yapılacak mask
Başkan Yavaş duyurdu! Ankara'ya ‘Karabağ Özgürlük Parkı’ yapılacak
Ankaralı Şoförlerden Başkan Köse’ye Ziyaret mask
Ankaralı Şoförlerden Başkan Köse’ye Ziyaret
ASKİ Mamak Altıağaç Mahallesi TOKİ konutlarının su sorununu çözmek için devreye girdi mask
ASKİ Mamak Altıağaç Mahallesi TOKİ konutlarının su sorununu çözmek için devreye girdi
Ankara Büyükşehir iyi günde de kötü günde de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında... mask
Ankara Büyükşehir iyi günde de kötü günde de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında...
Başkan Ertuğrul Çetin'den Kızılay'a Anlamlı Destek mask
Başkan Ertuğrul Çetin'den Kızılay'a Anlamlı Destek
Ankara Yenimahalle’nin Derman Marketi hizmete açıldı mask
Ankara Yenimahalle’nin Derman Marketi hizmete açıldı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Çankaya’da sağlıklı sokaklar projesi mask
Ankara Çankaya’da sağlıklı sokaklar projesi
Kırmızı Oda İzleyicileri Gördükleri Karşısında Hayrete Düştü! O Oyuncunun Yatak Sahnesi Gündemi Salladı... mask
Kırmızı Oda İzleyicileri Gördükleri Karşısında Hayrete Düştü! O Oyuncunun Yatak Sahnesi Gündemi Salladı...
Menajerimi Ara Dizisinde İlk Kez Görülecek Büyük Sürpriz! İbo Show ile Dizi Birleşiyor, O Oyuncular Tatlıses ile... mask
Menajerimi Ara Dizisinde İlk Kez Görülecek Büyük Sürpriz! İbo Show ile Dizi Birleşiyor, O Oyuncular Tatlıses ile...
Prof. Dr. Özkan: "Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor" mask
Prof. Dr. Özkan: "Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor"
Ankara Mamak'ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi mask
Ankara Mamak'ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü Tandoğan Tesislerini yenileniyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü Tandoğan Tesislerini yenileniyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL