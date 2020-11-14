Ankara Mamak'ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.
Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye personeli “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirildi. Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Personelimizin sağlığını ve güvenenliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi. Köse, personelden bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istedi.
Kazalar önlemlerle engellenir
Mamak Belediyesi hizmet binasında düzenlenen eğitimde mevzuatlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve uygulamaları hakkında bilgi verildi. Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında yapılan sunumda kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret edildi. Eğitim, soru cevap kısmıyla sona erdi.
14 Kas 2020 - 10:23 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.