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- 14 Kas 2020 - 10:23 G: 14 Kas 2020 - 10:41

Ankara Mamak'ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye personeli “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirildi. Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Personelimizin sağlığını ve güvenenliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi. Köse, personelden bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istedi.

Kazalar önlemlerle engellenir

Mamak Belediyesi hizmet binasında düzenlenen eğitimde  mevzuatlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve uygulamaları  hakkında bilgi verildi. Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında yapılan sunumda kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret edildi. Eğitim, soru cevap kısmıyla sona erdi.

14 Kas 2020 - 10:23 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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