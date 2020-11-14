Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Kas 2020 - 10:36 G: 14 Kas 2020 - 10:37

Prof. Dr. Özkan: "Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor"

Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kovid-19 ile diyabet hastalığı ilişkisini değerlendirdi.

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) diyabet hastalığının kontrolünü zorlaştırdığını söyledi.

Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kovid-19 ile diyabet hastalığı ilişkisini değerlendirdi.

Enfeksiyonların insüline karşı direnç oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, Kovid-19'un da diğer enfeksiyonlar gibi kan şekeri yüksekline yol açtığını aktararak şöyle konuştu:

"Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor. Bir diyabet hastası Kovid teşhisi konmadan önce günde 2 kere şekerini ölçüyorsa teşhis konduktan sonra günde 4 kere şekerini ölçmeli. Kan ölçülen kan şekeri düzeyine göre insülin doz ayarlaması lazım. Bazen kan şekerini normale getirmek için günlük aldığı insülin oranı yüzde 10 20 ya da daha fazla arttırılması gerekebilir. Bir diyabet hastası Kovid-19 sürecinde daha çok iştahsızlık hisseder ki normal bir diyabetik hastanın karbonhidrat ihtiyacı yüzde 50 iken, Kovid-19 hastalığı sürecinde bu oranın hastanın iştah durumuna göre yüzde 70'lere kadar arttırması gerekebilir."

Diyabetle mücadelenin dengeli beslenme ve hareketle ilişkili olduğunu anlatan Özkan, hazır hızlı yemekler yerine ev yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini, düzenli sporun şeker hastalığıyla mücadelede çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

14 Kas 2020 - 10:36 AA İzmir- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Mamak'ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi mask
Ankara Mamak'ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü Tandoğan Tesislerini yenileniyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü Tandoğan Tesislerini yenileniyor
Ankara Kent Konseyi’nden bir günde iki hatıra ormanı mask
Ankara Kent Konseyi’nden bir günde iki hatıra ormanı
Miss Model Birincisi Ceyda Toyran Hakkında Şok Edici Detay! Ceyda Toyran Kimdir? mask
Miss Model Birincisi Ceyda Toyran Hakkında Şok Edici Detay! Ceyda Toyran Kimdir?
Ankara Akyurtlulara 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı mask
Ankara Akyurtlulara 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı
13 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu ve son 24 saatte yaşananlar! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
13 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu ve son 24 saatte yaşananlar! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL