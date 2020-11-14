Yüzündeki kızarıklıkları geçirdiği gördü! Şimdi bitkinin seri üreticisi oldu.. Para...

Antalya'da yüzündeki kızarıklıkları geçirdiğini düşündüğü aloe veranın üreticisi olan Nazlı Yılmaz, bitkinin yerli ve milli jelini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Ankara'da yaşadığı sırada tanıştığı Salih Yılmaz ile evlenen ve Antalya'ya yerleşen 36 yaşındaki Yılmaz, kuru temizleme işiyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra yüzünde kızarıklıklar oluşan Yılmaz, kullandığı ilaçlardan çare bulamayınca okuduğu bir makaleden yola çıkarak aloe vera bitkisi kullandı.

Yılmaz, birkaç deneme sonrası yüzündeki kızarıklıkları geçirdiğini düşündüğü bitkinin üreticisi olmaya karar verdi. Bu konuda araştırmalar yapan, toplantılara katılan Yılmaz, 2018'de ilk fidelerini açık araziye diktiği bitkiden soğuk hava nedeniyle verim alamadı.

İnancını kaybetmeyen kadın girişimci, bu sefer 1,5 dönümlük seraya dikim yaptı. Olumlu sonuçlar alan Yılmaz, bu yıl da 1,5 dönümlük alana daha dikim yaparak üretim kapasitesini 3 dönüme çıkardı.

- "Yerli ve milli aloe vera jelini üretmek istiyorum"

Yılmaz, AA muhabirine, bir tesadüfle haberdar olduğu aloe vera bitkisiyle hayatının değiştiğini söyledi.

Aloe veranın "mucize" bir bitki olduğunu savunan Yılmaz, "Bazı kaynaklarda, aloe veranın tarihte bilinen en eski tıbbi bitki olduğu belirtiliyor. Ben de yaşadıklarımdan sonra aloe verayı 'İlk yardım çiçeğim.' diye kabul ediyorum. Yüzümdeki kızarıklıklardan aloe verayla kurtuldum. Bir müşterim de kullandığı bu bitkiyle yanıklarını iyileştirdi." dedi.

Aloe vera üretimine geçerek şehrin karmaşasından da kurtulduğunu, sürekli toprakla, doğayla haşır neşir olduğunu aktaran Yılmaz, daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürdüğünü ifade etti.

Üretim koşulları ve bitkinin gelişimi hakkında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) yetkililerinden destek gördüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aloe vera, dikiminden üç yıl sonra hasat ediliyor. Üç yıl geçtikten sonra da yıl içinde üç ayda hasat yapıyorsunuz. Herhangi bir ilaç veya gübre de kullanılmıyor. Şu an Türkiye'deki en büyük üreticilerden biriyim. Bu üreticilerin çoğuna fideyi ben veriyorum, onlara danışmanlık konusunda da yardımcı oluyorum. Aloe vera, daha çok peyzaj amaçlı yetiştirilirken, biz tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında üretime başladık. Bu alandaki ilk yetiştiricilerden olduk. İnşallah 2021'in ilk aylarında işleme tesisimizi de hayata geçireceğiz. Benim amacım yerli ve milli aloe vera jelini üretmek. Dolayısıyla Türkiye'yi ithal bir kalemden kurtarmak istiyorum."