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- 14 Kas 2020 - 12:19 G: 14 Kas 2020 - 12:20

Başkan Altınok: Deniz Dünyası çocuklara ücretsiz

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası’nın yaz kış demeden çocukların ve ailelerin ziyaretine açık olduğunu belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası’nın yaz kış demeden çocukların ve ailelerin ziyaretine açık olduğunu belirtti. Altınok, “Okyanus ve denizlerdeki eşsiz güzellikteki canlıları vatandaşlarımızın beğenisine sunan Deniz Dünyası, şehit ve gazi yakınlarına, engellilerimize, çocuklarımıza ve çocuklarıyla birlikte gelen ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.

AKVARYUM HAYATINA DOYACAKLAR”

Başkan Altınok, Deniz Dünyası’nın okyanusları ve denizleri Başkent’e taşıdığını da belirterek, “2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan Deniz Dünyası’nın ilk bölümünde 7 adet 1,5 tonluk, 6 adet de 50 tonluk akvaryum bulunuyor. Buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirhana, ahtapot, müren, mığra ve bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz’de yaşayan su canlıları yer alıyor. Burayı ziyaret edenler akvaryum hayatına doyacaklar” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ ZİYARETÇİLER KOİ BALIKLARINA DOKUNABİLİYOR”

Altınok, tropikal tatlı su canlıları ile Hint ve Pasifik okyanuslarından getirilen canlılara da ev sahipliği yapıldığını ifade ederek, Deniz Dünyası’nda bulunan diğer bölümlerle ve canlılarla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Deniz Dünyası’nda vatandaşlarımızın anılarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirebildiği, Deniz Dünyası Tüneli yer alıyor. 18 metre uzunluğundaki tünelimiz 300 ila 350 tonluk tuzlu su ile dev bir görsel şölen sunuyor. Yine burada Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege soğuk su balıklarının yanı sıra köpek balıkları, vatozlar ve levrekler bulunuyor. Tesisteki üçüncü kısım da 6 akvaryumdan oluşuyor. Burada tatlı su canlıları yaşıyor. Tropikal paku, koi, amazon tetrozonları, tatlı su kabukları, pengasus, Afrika ve Amerika cikletleri bu noktada ziyaretçileri karşılıyor. Tesisimizdeki dokunma havuzu ise engelli çocuklarımızın koi balıklına dokunmalarına imkân sağlıyor.”

3D SİNEMA HİZMETİ VERİLİYOR

Bu arada Deniz Dünyası’nda bulunan Kabuklu Müzesi ile dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli denizlerinden getirilen midye, yengeç, böcek gibi canlılar aracılığıyla denizlerindeki tuzluluk oranlarının sergilendiğini de aktaran Altınok, “Tesisimizde su kaplumbağası, iguana, albino ve burma pitonu, 2 adet nil timsahı bulunuyor. Aynı zamanda 3d sinema sistemiyle öğrenci gruplarına ve misafirlere ücretsiz sinema ve belgesel izleme imkânı sunuyoruz.” diye konuştu.

14 Kas 2020 - 12:19 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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