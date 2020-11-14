Arka Sokaklar'da Korkunç Ölüm! Rıza Baba Hayranları Şokta! Başladığı ilk sezondan itibaren fırtınalar estiren ve Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Arka Sokaklar ilk günkü coşku ve heyecanıyla yoluna devam ediyor.



Son olarak 565. bölümü yayınlanan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın 566. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Rıza Baba'nın evine terör örgütü saldırı düzenliyor. İzleyicileri şok eden bu gelişmenin ardından tüm Arka Sokak hayranları merakla yeni bölümü beklemeye başladılar.



Bu terör saldırısının ardından yaralanan ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Rıza Baba'nın eşi Ayla, seyirciyi paniğe soktu.



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