Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!''
Eski sevgiliden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç için şok sözler geldi. Yeni sevgilisi Ramiz Özbay ile objektiflere poz veren Caroline, ''Serdar Ortaç bir projeydi'' diyerek herkesi şaşırttı.
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!'' Bir dönem ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı konuşulan Caroline Yılmaz, geçen gece sevgilisi ile birlikte objektiflere yansıdı.
Uzatılan mikrofonlara açıklamalarda bulunan Caroline Yılmaz, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç için şok ifadeler kullandı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile bir dönem aşk yaşayan ve şarkıcıyla ''Canı Sağolsun'' adlı şarkıda düette yapan Caroline Yılmaz, geçtiğimiz akşam ünlü iş adamı Ramiz Özbay ile bir mekan çıkışında görüntülendi.
Magazin muhabirlerini karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Caroline Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
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14 Kas 2020 - 12:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.