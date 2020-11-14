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- 14 Kas 2020 - 12:54 G: 14 Kas 2020 - 13:16

Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!''

Eski sevgiliden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç için şok sözler geldi. Yeni sevgilisi Ramiz Özbay ile objektiflere poz veren Caroline, ''Serdar Ortaç bir projeydi'' diyerek herkesi şaşırttı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!'' Bir dönem ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı konuşulan Caroline Yılmaz, geçen gece sevgilisi ile birlikte objektiflere yansıdı.

Uzatılan mikrofonlara açıklamalarda bulunan Caroline Yılmaz, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç için şok ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile bir dönem aşk yaşayan ve şarkıcıyla ''Canı Sağolsun'' adlı şarkıda düette yapan Caroline Yılmaz, geçtiğimiz akşam ünlü iş adamı Ramiz Özbay ile bir mekan çıkışında görüntülendi.

Magazin muhabirlerini karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Caroline Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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14 Kas 2020 - 12:54 - Magazin

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