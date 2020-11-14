Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!'' Bir dönem ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı konuşulan Caroline Yılmaz, geçen gece sevgilisi ile birlikte objektiflere yansıdı.



Uzatılan mikrofonlara açıklamalarda bulunan Caroline Yılmaz, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç için şok ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile bir dönem aşk yaşayan ve şarkıcıyla ''Canı Sağolsun'' adlı şarkıda düette yapan Caroline Yılmaz, geçtiğimiz akşam ünlü iş adamı Ramiz Özbay ile bir mekan çıkışında görüntülendi.



Magazin muhabirlerini karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Caroline Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



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