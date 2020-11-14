Vergi Yapılandırma Başvurusu Ne Zaman Başlıyor? Başvuru Nasıl Yapılır? Tarihi Ne? Türkiye’deki her kesimden vatandaşın ekonomik olarak zorlu günler geçirdiği bu dönemde devlet birçok kamu borcunu yapılandırma kararı aldı. Bir süredir gündemde olan vergi borçlarının yapılandırılması konusuyla ilgili İşsizlik Sigortası Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylandı. İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında vergi borçları ve Hazine alacaklarının yapılandırılacağı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne tasarısı sunulan ve yakın zamanda yürürlüğe girecek olan İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında ÖTV, KDV ve KYK borçları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Hazine alacaklarında yapılandırılmaya gidilecek.

Bu vergiler ile beraber trafik cezalarının, çeşitli para cezalarının hatta kooperatif borçlarının da yapılandırılacağı açıklandı. Vatandaşların bir süredir beklediği bu yapılandırılma için başvuruların ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor. Vergi yapılandırmasına ihtiyacı olan kişiler kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya başladı.



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