Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Kas 2020 - 14:59 G: 14 Kas 2020 - 15:08

Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin önemli kamu kuruluşlarından biri olan İçişleri Bakanlığı’nın birçok görevi bulunur. Birçok kamu kurumunun sorumluluğunu da alan İçişleri Bakanlığı’nda binlerce çalışan bulunmaktadır. Birçok vatandaşın görevli olduğu ya da çeşitli konularla ilgili gitmek durumunda kaldığı İçişleri Bakanlığı’nın nerede olduğu ise merak edilmektedir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? İçişleri Bakanlığı kendisine bağlı kurum ve kuruluşlarının yönetimini ve denetimini sağlayarak ülkenin bütünlüğünü ve iç güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bilindiği gibi ülke içi asayiş, kamu düzeninin korunması ve ülkenin genel ahlakının sağlanması gibi konular İçişleri Bakanlığı’nı görev alanına girmektedir.

İçişleri Bakanlığı bu sorumluluklarını kendisine bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurumların organizasyonunu sağlayarak yerine getirir. İçişleri Bakanlığı’nın bu geniş sorumluluk alanında ise binlerce kişi çalışmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nda görevli olan ya da çeşitli sebeplerle bakanlığa yolu düşecek kişiler ise nerede olduğunu ve hangi kanallardan ulaşım sağlanacağını araştırmaktadır.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

14 Kas 2020 - 14:59 Ankara- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir? mask
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir?
MHP Ankara İl Başkanı Kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Kimdir? mask
MHP Ankara İl Başkanı Kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Kimdir?
Ankara Adalet Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adalet Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? mask
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır? mask
Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır?
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti! mask
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti!
Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL! mask
Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL!
Ankara'da Berber ve Kuaföre Gidecekler Dikkat! Bu Saatler Arasında Asla Tıraş Olamayacaksınız! mask
Ankara'da Berber ve Kuaföre Gidecekler Dikkat! Bu Saatler Arasında Asla Tıraş Olamayacaksınız!
Ankara’da Sadakatsiz Dizisi Fitili Ateşledi! Diziye Kızan Şahıs Ortalığı Birbirine Katıp, Öyle Şeyler Yaptı ki... mask
Ankara’da Sadakatsiz Dizisi Fitili Ateşledi! Diziye Kızan Şahıs Ortalığı Birbirine Katıp, Öyle Şeyler Yaptı ki...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir? mask
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir?
Ankara Adalet Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adalet Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? mask
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır? mask
Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır?
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti! mask
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti!
Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri... mask
Ankara’da Adliyeler Saat Kaçta Kapanıyor, Açılıyor? 2020 Adliye Çalışma Saatleri...
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer? mask
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı? mask
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı?
Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta Okunuyor? Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta? mask
Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta Okunuyor? Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar İlk Bölüm Tarihi Nedir? Arka Sokaklar Toplam Kaç Bölüm? mask
Arka Sokaklar İlk Bölüm Tarihi Nedir? Arka Sokaklar Toplam Kaç Bölüm?
Masterchef Tarihinin En Büyük Linci! On Binler Bir Oldu Eray'ı Sözlerle Linç Etti... Yaptıkları Artık Sabır Bırakmadı, İzleyenler Gitmesini İstiyor! mask
Masterchef Tarihinin En Büyük Linci! On Binler Bir Oldu Eray'ı Sözlerle Linç Etti... Yaptıkları Artık Sabır Bırakmadı, İzleyenler Gitmesini İstiyor!
Vergi Yapılandırma Başvurusu Ne Zaman Başlıyor? Başvuru Nasıl Yapılır? Tarihi Ne? mask
Vergi Yapılandırma Başvurusu Ne Zaman Başlıyor? Başvuru Nasıl Yapılır? Tarihi Ne?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 14 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 14 Kasım 2020
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!'' mask
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!''
HDP'li belediyenin yapımını engellemeye çalıştığı camiler gelecek yıl ibadete açılıyor mask
HDP'li belediyenin yapımını engellemeye çalıştığı camiler gelecek yıl ibadete açılıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL