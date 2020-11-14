Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? İçişleri Bakanlığı kendisine bağlı kurum ve kuruluşlarının yönetimini ve denetimini sağlayarak ülkenin bütünlüğünü ve iç güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bilindiği gibi ülke içi asayiş, kamu düzeninin korunması ve ülkenin genel ahlakının sağlanması gibi konular İçişleri Bakanlığı’nı görev alanına girmektedir.

İçişleri Bakanlığı bu sorumluluklarını kendisine bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurumların organizasyonunu sağlayarak yerine getirir. İçişleri Bakanlığı’nın bu geniş sorumluluk alanında ise binlerce kişi çalışmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nda görevli olan ya da çeşitli sebeplerle bakanlığa yolu düşecek kişiler ise nerede olduğunu ve hangi kanallardan ulaşım sağlanacağını araştırmaktadır.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>