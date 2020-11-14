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- 14 Kas 2020 - 15:09 G: 14 Kas 2020 - 15:22

Fox Tv'ye Büyük Tepki! Sosyal Medya Yıkıldı! Kanalı Yerden Yere Vurdular!

Türk bilim İnsanları Prof. Dr.. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, koronavirüs aşısının geliştirilmesine çok büyük bir katkı sağlayarak herkesin takdirini almış, göğsünü kabartmıştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Fox Tv'ye Büyük Tepki! Sosyal Medya Yıkıldı! Kanalı Yerden Yere Vurdular! Bu ikili hakkında Fox Tv tarafından yapılan paylaşım büyük tepki topladı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları kanalı yerden yere vurdu.

Fox Tv'nin sosyal medya hesaplarından haberi paylaşırken Dr. Özlem Türeci'nin adını ve unvanını paylaşmak yerine, bilim insanını ''Prof. Dr. Uğur Şahin'in Eşi'' olarak nitelendirmesi büyük tepkilere yol açtı.

Fox Tv'nin haber programı Fox Haber'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: ''Türk çiftten aşı müjdesi... Almanya'da bir aşı firmasının kurucu ortağı olan Prof. Uğur Şahin ve eşinin geliştirdikleri aşının koruyuculuğunun yüzde 90 olduğu öğrenildi'' ifadesi kullanıldı.

Bu paylaşımın ardından kıyamet koptu. Yapılan paylaşıma oldukça şaşıran sosyal medya kullanıcıları kanalın bu paylaşımını eleştiri yağmuruna tuttu.

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14 Kas 2020 - 15:09 - Gündem

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