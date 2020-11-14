Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf!
Sezona bomba gibi bir giriş yapan Sadakatsiz dizisi, son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu konuların başında geliyor.
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf! Aldatma konusunu içermesinden dolayı zaten daha başlamadan bir kitle edinen dizi, başlamasıyla birlikte bu kitleyi çığ gibi büyütmeye devam ediyor.
Her hafta ayrı bir heyecanın yaşandığı Sadakatsiz'de heyecan giderek tırmanıyor. Sahneleri ve replikleriyle her haftaya damga vuran dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oluyor.
Dizinin bölümü biter bitmez başlayan tartışmalar neredeyse bir daha ki bölüm başlayana kadar devam ediyor.
Oyuncu performanslarının da çok üst seviyede olduğu dizide birbirinden değerli ve yetenekli oyuncular yer alıyor.
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14 Kas 2020 - 15:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.