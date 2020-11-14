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- 14 Kas 2020 - 15:22 G: 14 Kas 2020 - 15:42

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf!

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Sadakatsiz dizisi, son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu konuların başında geliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf!  Aldatma konusunu içermesinden dolayı zaten daha başlamadan bir kitle edinen dizi, başlamasıyla birlikte bu kitleyi çığ gibi büyütmeye devam ediyor.

Her hafta ayrı bir heyecanın yaşandığı Sadakatsiz'de heyecan giderek tırmanıyor. Sahneleri ve replikleriyle her haftaya damga vuran dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oluyor.

Dizinin bölümü biter bitmez başlayan tartışmalar neredeyse bir daha ki bölüm başlayana kadar devam ediyor.

Oyuncu performanslarının da çok üst seviyede olduğu dizide birbirinden değerli ve yetenekli oyuncular yer alıyor.

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14 Kas 2020 - 15:22 - Magazin

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