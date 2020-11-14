Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor?
TV8 ekranlarında cuma günleri yayınlanmaya devam eden Kırmızı Oda dizisi ile ilgili her geçen gün yeni gündemler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün 11. bölümü ile ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinden Binnur Kaya’nın ayrılacağı konuşuluyor. Sevilen oyuncunun ayrılması halinde dizinin devam edip etmeyeceği de merak edildi.
Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor? Bilindiği gibi Kırmızı Oda dizisi bu sezon TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Sevilen dizi ilk bölümünden beri büyük beğeni topluyor. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral ve Burak Sevinç gibi isimlerin oynadığı Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ile yeniden gündeme geldi.
Yayınlanan her bölümü ile sosyal medyada gündem olan Kırmızı Oda dizisinden Binnur Kaya’nın ayrılacağı konuşuluyor. Sosyal medyada gündeme gelen bu konunun ayrıntıları ise dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı.
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14 Kas 2020 - 15:37 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.