Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor? Bilindiği gibi Kırmızı Oda dizisi bu sezon TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Sevilen dizi ilk bölümünden beri büyük beğeni topluyor. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral ve Burak Sevinç gibi isimlerin oynadığı Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

Yayınlanan her bölümü ile sosyal medyada gündem olan Kırmızı Oda dizisinden Binnur Kaya’nın ayrılacağı konuşuluyor. Sosyal medyada gündeme gelen bu konunun ayrıntıları ise dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı.



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