Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda her hafta konuk oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı diziye konuk olan ünlü oyuncular yaşanmış olayların kahramanları olarak kliniğe giden hastaları canlandırıyor.
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında Oynadığı Diziler... Her hafta yeni oyuncuların konuk olduğu Kırmızı Oda dizisinin dün yayınlanan 11. bölümünde de konuk oyuncu performansı ile ilgi çekti. Kırmızı Oda dizisinin 11. bölümünde hikayesi anlatılacak Selvi karakterine Sema Keçik hayat veriyor.
Kırmızı Oda dizisinin 11. bölümünde yine hüzünlü bir yaşam hikayesi izleyici ile buluştu. Dizinin son bölümünde Doktor Hanım, çocuk yaşta evlendirilen Selvi ile iletişim kurmaya çalıştı. Çocuk yaşta evlenen ve o günden beri evden dışarı çıkamayan Selvi kliniğe gitmeye başladı. 11. bölümde hikayesi anlatılmaya başlanan Selvi karakterine ünlü tiyatro oyuncusu Sema Keçik hayat veriyor. Dizinin dün yayınlanan bölümünden sonra Sema Keçik’in kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak edildi.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
14 Kas 2020 - 16:50 - Biyografi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.