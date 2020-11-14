Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında Oynadığı Diziler... Her hafta yeni oyuncuların konuk olduğu Kırmızı Oda dizisinin dün yayınlanan 11. bölümünde de konuk oyuncu performansı ile ilgi çekti. Kırmızı Oda dizisinin 11. bölümünde hikayesi anlatılacak Selvi karakterine Sema Keçik hayat veriyor.

Kırmızı Oda dizisinin 11. bölümünde yine hüzünlü bir yaşam hikayesi izleyici ile buluştu. Dizinin son bölümünde Doktor Hanım, çocuk yaşta evlendirilen Selvi ile iletişim kurmaya çalıştı. Çocuk yaşta evlenen ve o günden beri evden dışarı çıkamayan Selvi kliniğe gitmeye başladı. 11. bölümde hikayesi anlatılmaya başlanan Selvi karakterine ünlü tiyatro oyuncusu Sema Keçik hayat veriyor. Dizinin dün yayınlanan bölümünden sonra Sema Keçik’in kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak edildi.



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