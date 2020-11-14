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- 14 Kas 2020 - 17:00 G: 14 Kas 2020 - 17:17

Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu...

Türkiye’nin en çok izlenen dijital platformu Netflix’in yeni yapımı Bir Başkadır merak uyandırmaya başladı. Tanıtım filmleri ile geçtiğimiz günlerde gündem olan Bir Başkadır dizisinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. Öykü Karayel’in baş örtülü bir kadını oynayacağı Bir Başkadır dizisinin yakın zamanda Netflix’te yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu... Türkiye’de dijital platformlarda yapılamaya başlayan dizi sayısının her geçen gün arttığı bugünlerde yeni bir yapım daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Netflix’in projesi olan Bir Başkadır dizisi yakın zamanda yayın hayatına başlayacak.

Çekimlerine başlanan dizinin konusu ise izleyicide merak uyandırdı. Birçok ünlü ismin rol alacağı dizinin çekimlerinin nerede yapılacağı de merak konusu.

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14 Kas 2020 - 17:00 - Dizi Haberleri

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