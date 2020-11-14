Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu... Türkiye’de dijital platformlarda yapılamaya başlayan dizi sayısının her geçen gün arttığı bugünlerde yeni bir yapım daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Netflix’in projesi olan Bir Başkadır dizisi yakın zamanda yayın hayatına başlayacak.

Çekimlerine başlanan dizinin konusu ise izleyicide merak uyandırdı. Birçok ünlü ismin rol alacağı dizinin çekimlerinin nerede yapılacağı de merak konusu.



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