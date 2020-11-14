Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu...
Türkiye’nin en çok izlenen dijital platformu Netflix’in yeni yapımı Bir Başkadır merak uyandırmaya başladı. Tanıtım filmleri ile geçtiğimiz günlerde gündem olan Bir Başkadır dizisinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. Öykü Karayel’in baş örtülü bir kadını oynayacağı Bir Başkadır dizisinin yakın zamanda Netflix’te yayınlanmaya başlaması bekleniyor.
Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu... Türkiye’de dijital platformlarda yapılamaya başlayan dizi sayısının her geçen gün arttığı bugünlerde yeni bir yapım daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Netflix’in projesi olan Bir Başkadır dizisi yakın zamanda yayın hayatına başlayacak.
Çekimlerine başlanan dizinin konusu ise izleyicide merak uyandırdı. Birçok ünlü ismin rol alacağı dizinin çekimlerinin nerede yapılacağı de merak konusu.
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14 Kas 2020 - 17:00 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.