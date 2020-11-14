Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi isimlerin üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde bilindiği gibi gerçek hayat hikayeleri anlatılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından senaryolaştırılan Kırmızı Oda dizisinde bir kliniğe gelen hastaların yaşam hikayeleri anlatılıyor. Her hafta diziye konuk olan oyuncular da bu hastaları canlandırıyor.

Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümlerinde gündem yaratan Meliha karakterinin kızı Melek geçtiğimiz bölümde diziye dahil oldu. Melek karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz ise izleyicilerde merak uyandırdı. Kırmızı Oda dizisinin Melek’i Nilsu Yılmaz’ın kim olduğu ve rol aldığı projeler merak edilmeye başlandı.



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