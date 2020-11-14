Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir? Bilindiği gibi illerdeki acil, yoğun bakım vb. hizmetlerin takip edilmesi ve denetlenmesi görevini il sağlık müdürlükleri gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte illerdeki hastalık verilerinin incelenmesi, sağlık çalışmalarının kalitesinin değerlendirilmesi ve müdahale edilmesi gereken durumlar olduğu takdirde gerekli çalışmaların yapılması gibi birçok sorumluluk il sağlık müdürlüklerine aittir.

İl sağlık müdürlüklerinde çeşitli çalışmaların yürütülmesi adına çalışan binlerce kişi bulunmaktadır. Her yıl personel alımlarının yapıldığı il sağlık müdürlüklerine bu yıl yapılan alımlar da Covid-19 salgınının etkisi ile artmıştır. İl sağlık müdürlüklerinde artan personel ile beraber şikayet ya da talep dilekçesi ile başvuru yapan birçok vatandaş da bulunmaktadır.

Yaşadığı ildeki sağlık çalışmaları ile ilgili şikayetleri olan ya da talepte bulunmak isteyen vatandaşlar bu ihtiyaçlarını il sağlık müdürlüklerine başvurarak giderebilir. Görüldüğü gibi özellikle 2020 yılında il sağlık müdürlüklerinin kullanımı son derece artmıştır. Çalışmalarını daha aktif hale getirilen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün nerede olduğu ve nasıl gidileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.



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