İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, vurulduğu ve hastanede yattığı dönemin ardından yaşadıklarını ve dostlarına olan kırgınlıklarını ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirdi.
İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız! Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Tatlıses, duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.
2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından yaşadığı zor dönem ve şarkı söyleyebilmesi ile ilgili çok net açıklamalarda bulundu.
Sesi ve yeniden şarkı söylemesi ile ilgili yöneltilen soruya açık yüreklilikle yanıt veren imparator İbrahim Tatlıses, herkesin merak ettiği bu konu hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
14 Kas 2020 - 17:43 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.