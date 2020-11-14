İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız! Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Tatlıses, duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.



2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından yaşadığı zor dönem ve şarkı söyleyebilmesi ile ilgili çok net açıklamalarda bulundu.

Sesi ve yeniden şarkı söylemesi ile ilgili yöneltilen soruya açık yüreklilikle yanıt veren imparator İbrahim Tatlıses, herkesin merak ettiği bu konu hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.



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